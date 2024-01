Giappone: inflazione a Tokyo ai minimi da quasi due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di fondo dei prezzi al consumo a Tokyo, capitale del Giappone, si è attestato all'1,6 per cento a gennaio, il dato più basso da due anni a questa parte, per la prima volta al di sotto del valore obiettivo fissato dalla Banca del Giappone - il 2 per cento - e inferiore anche alla media delle previsioni formulate dagli economisti. Lo certificano i dati pubblicani oggi dal governo giapponese. L'andamento dei prezzi a Tokyo è ritenuto un importante indicatore dell'inflazione a livello nazionale. (Git)