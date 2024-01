Brasile: governo minaccia rescissione contratto di acquisto energia dal Paraguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile minaccia di rescindere il contratto che obbliga il Paese ad acquistare l'energia elettrica in eccesso dal Paraguay, secondo quanto riportato dal giornale "Folha de Sao Paulo". In base all'accordo, Paraguay e Brasile hanno diritto al 50 per cento ciascuno dell'energia prodotta dalla centrale idroelettrica Itaipu, obbligando però le parti a vendere al socio l'energia non utilizzata a un prezzo preferenziale. Il Paraguay, la cui domanda è nettamente inferiore a quella del Brasile, lamenta i danni economici subiti dal fatto di dover cedere tutto l'eccesso a un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato. Il 15 gennaio si è tenuto a Brasilia un incontro tra il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e il presidente del Paraguay, Santiago Pena, durante il quale i due leader non sono arrivati a un accordo sulla revisione del prezzo che il Paraguay potrà applicare all'energia in eccesso venduta al Brasile quest'anno. Nell'occasione, il presidente Lula ha dichiarato che "la questione delle tariffe verrà ridiscussa. Abbiamo divergenze sulle tariffe, ma siamo disposti a trovare una soluzione insieme. Nei prossimi giorni faremo un'altra riunione". Ora, le autorità brasiliane stanno studiando la possibilità di usare uno strumento giuridico per recedere dall'accordo, misura considerata drastica per i rapporti diplomatici tra i due vicini e che potrebbe innescare una disputa presso una Corte internazionale. Assunzione vorrebbe invece tornare alla tariffa di 22 dollari per chilowatt praticata fino al 2022, contro i 16,71 dollari del 2023, voluti dal Brasile, che sostiene che la tariffa dovrebbe mantenersi su livelli inferiori dopo la fine del pagamento dei debiti per la costruzione della centrale idroelettrica, avvenuta a fine 2023. (Brb)