Thailandia-Usa: consigliere sicurezza nazionale Sullivan in visita a Bangkok

- Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, è giunto ieri a Bangkok, in Thailandia, per una visita che si protrarrà sino a domani, 27 gennaio. Lo conferma tramite una nota la Casa Bianca, secondo cui nel corso della visita Sullivan incontrerà il primo ministro thailandese Srettha Thavisin e il vicepremier e ministro degli Esteri, Parnpree Bahiddha-nukara. Durante la visita, Sullivan riaffermerà l'importanza delle relazioni di alleanza e partenariato tra i due Paesi, e discuterà della cooperazione tra Washington e Bangkok sui piani regionale e internazionale. A Bangkok il funzionario statunitense dovrebbe incontrare anche il ministro degli Esteri Wang Yi, a sua volta in visita in Thailandia. (Was)