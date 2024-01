Corea del Sud: la parlamentare Bae Hyun-jin in "condizioni stabili" dopo l'aggressione a Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bae Hyun-jin, una parlamentare del Partito del potere dei nazionali (Ppp) del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, resta ricoverata in "condizioni stabili" in un ospedale di Seul, dopo l'aggressione subita ieri durante la visita a un distretto della capitale. Lo riferiscono i media coreani, secondo cui la parlamentare ha rimediato tagli ed escoriazioni alla testa a seguito dell'aggressione subita. Bae, che in passato è stata anche portavoce di Yoon, è stata ripetutamente colpita dal suo assalitore con un sasso mentre visitava l'area di Sinsa-dong nel distretto di Gangnam. L'aggressione si è verificata alle 17:18 locali (le 9:18 italiane) di ieri. La parlamentare è stata immediatamente trasportata in ospedale, mentre il responsabile dell'attacco, a volto coperto, è stato arrestato dalla polizia. Stando alle ultime informazioni fornite dai media coreani, che hanno pubblicato alcune istantanee dell'aggressione riprese da una videocamera di sicurezza, al momento dell'arresto il responsabile avrebbe dichiarato agli agenti di essere un 15enne. L'aggressione giunge quasi un mese dopo l'accoltellamento subito dal leader del principale partito di opposizione della Corea del Sud, Lee Jae-myung, durante una visita a Busan.(Git)