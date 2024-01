Verona: Delrio (Pd), scelta segretario cittadino su Bigon brutto segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del segretario provinciale di Verona di revocare l'incarico di vice ad Anna Maria Bigon motivata come “conseguenza politica della sua scelta in aula è un brutto segnale. È certamente decisione sua, come rivendica e come chiarito dai vertici regionali e nazionali del partito, ma resta inammissibile che si voglia processare una persona per le sue idee e non può essere accettato”. Lo afferma in una nota il senatore del Partito democratico, Graziano Delrio, che aggiunge: “Ad Anna Maria confermo la mia vicinanza e condivisione per le scelte compiute in piena libertà”. (Com)