Venezuela: Maduro, dialogo con l'opposizione "ferito a morte" dai disegni sovversivi (3)

- Accreditata di una concreta possibilità di sconfiggere il rivale, Machado, leader del partito “Vente Venezuela”, si vede da fine giugno privata del diritto di “esercitare qualsiasi carica pubblica per un periodo di 15 anni”, per violazioni di norme fiscali e della legge anti corruzione. In particolare, la Corte dei Conti parla di “atti, fatti, omissioni e irregolarità amministrative” che rendono Machado colpevole di aver attentato “all’etica pubblica, alla morale amministrativa, allo Stato di diritti, alla pace e sovranità della Repubblica”. Pur non essendo reso pubblico l'atto di incriminazione, si parla di “errori” e “omissioni nelle dichiarazioni giurate sui redditi”. Machado, pur non riconoscendo la validità dell’impedimento, ha fatto ricorso alla Corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj) ed è ora in attesa di un via libera definitivo. (Vec)