Usa-Sudafrica: Blinken sente omologo, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo sudafricano, Naledi Pandor. La discussione, riferisce una nota, si è incentrata sulla situazione nella Striscia di Gaza. Il capo della diplomazia statunitense ha ribadito la necessità di proteggere i civili e garantire la fornitura di aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Blinken ha anche sottolineato l’importanza di lavorare ad una soluzione di lungo termine per la pace nella regione, che includa garanzie di sicurezza per Israele contro Hamas e un percorso concreto verso la creazione di uno Stato palestinese. Il segretario di Stato ha anche ribadito che gli Stati Uniti sostengono il diritto di Israele a difendersi dai terroristi. (Was)