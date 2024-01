Usa: eseguita in Alabama prima condanna a morte tramite inalazione di azoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un detenuto del braccio della morte in Albama, il 58enne Kenneth Augene Smith, è morto ieri per ipossia da inalazione di azoto allo stato gassoso, un metodo mai utilizzato prima per l'esecuzione di condanne capitali negli Stati Uniti. Prima dell'esecuzione, la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva negato a Smith l'ultima possibilità di appellarsi contro l'inedito e controverso metodo scelto per eseguire la condanna. Proprio la decisione delle autorità della Alabama di ricorrere all'azoto aveva spinto tre giudici di orientamento progressista della Corte Suprema Usa - Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson ed Elena Kagan - ad esprimersi in favore dell'appello di Smith, che però è stato respinto dagli altri sei giudici della Corte. "Avendo fallito nell'uccidere Smith al primo tentativo, l'Alabama lo ha scelto come sua 'cavia' per testare un metodo di esecuzione mai tentato prima", ha affermato Sotomayor. "Il mondo sta osservando. Questa Corte ancora una volta permette all'Alabama di 'sperimentare... con una vita umana'", ha scritto Sotomayor nel suo parere dissenziente. Smith era sopravvissuto nel novembre 2022 a un primo tentativo di eseguire la condanna a morte a suo carico tramite una iniezione letale, a causa dell'incapacità dei funzionari carcerari di praticare l'iniezione intravenosa. Da allora, gli avvocati dell'uomo hanno tentato più volte di appellarsi all'esecuzione della condanna tramite azoto, sostenendo che il detenuto corresse il rischio di soffocare nel suo stesso vomito prima di entrare in stato vegetativo. La decisione del sistema carcerario dell'Alabama di eseguire una sentenza capitale tramite asfissia da azoto è stata condannata dall'Onu e da diversi gruppi per i diritti umani. (Was)