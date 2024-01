Imprese: semiconduttori, Infineon assume in India e Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infineon, il primo produttore europeo di microchip, sta accelerando le assunzioni di personale qualificato nell'Asia meridionale e sud-orientale, una macroregione sempre più importante per le catene tecnologiche e di fornitura dell'industria mondiale dei semiconduttori. Il presidente di Infineon per l'Asia-Pacifico, Chua Chee Seong, ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" che l'azienda sta assumendo personale in India, Paese che è già il principale centro asiatico di ricerca e sviluppo della compagnia tedesca. Infineon punta inoltre ad espandere significativamente la forza lavoro del suo nuovo ufficio in Vietnam, sino a portarla a "diverse centinaia" di ingegneri. Secondo Chua, il Sud-est asiatico e l'Asia Meridionale diverranno ancor più importanti per l'industria dei semiconduttori nei prossimi anni, anche grazie alla "relativa neutralità della regione nel dinamico ambiente geopolitico". (Git)