Verona: Serracchiani (Pd), su Bigon, non punire libertà coscienza

23 luglio 2021

- "Non ho personalmente condiviso la decisione di Anna Maria Bigon ma su un tema come il fine vita nel Partito democratico l'esercizio della libertà di coscienza non può essere punito. Rispetto l'autonomia del livello provinciale, ma chiedo al segretario del Pd veronese di ripensarci". Lo scrive su X (ex Twitter) la parlamentare le Partito democratico, Debora Serracchiani, dopo che il partito di Verona ha deciso di revocare l'incarico di vice-segretaria alla consigliera regionale Anna Maria Bigon. (Rin)