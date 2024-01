Libia: ambasciatore Ue Orlando, “orgogliosi di iniziative che promuovono dialogo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di soggetti libici provenienti da tutto il Paese si è incontrato con esperti internazionali per articolare una visione libica per il futuro attraverso il programma “Costruire ponti attraverso la riforma del settore della sicurezza”. Lo ha reso noto l’ambasciatore dell’Unione Europea a Tripoli, l’italiano Nicola Orlando, sul suo profilo X (ex Twitter). “È stata una settimana intensa e di successo per le iniziative di dialogo finanziate dall’Unione Europea”, ha scritto Orlando, aggiungendo che l’Ue “è un partner orgoglioso ed efficace negli sforzi volti a promuovere il dialogo, la riconciliazione e l'unità". (Lit)