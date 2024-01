Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - La Regione Lazio presenta le strategie e le risorse per gli Spazi Attivi nel 2024, con il programma a sostegno dell’innovazione e la creazione di nuove imprese. Alla conferenza stampa parteciperà: Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio; Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova; Luigi Campitelli, direttore operativo Spazi Attivi e Open Innovation di Lazio Innova; Francesco Cerruti, direttore generale Italian Tech Alliance; Alberto Pastore, prorettore per placement, scouting, fundraising e incubazione d’impresa dell’Università di Roma La Sapienza; Simone Valorani, head of strategy & operations di Scientifica Venture Capital.Roma, sede della Regione Lazio, Sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212 (ore 11:30)- Conferenza stampa di Potere al Popolo, Cambiare Rotta e Opposizione Studentesca d'Alternativa per denunciare la censura da parte del Ministero degli Esteri dei contenuti video di un'iniziativa dell'Istituto Italiano di Cultura di Córdoba con la partecipazione di Chef Rubio con una maglia con i colori della bandiera palestinese. Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, sarà presente alla conferenza stampa.Roma, Farnesina, viale dei Giusti della Farnesina (ore 12)Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio (Rer)