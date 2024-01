Usa: repubblicani alla Camera bocciano in partenza accordo sulla sicurezza dei confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff del leader della maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti, Steve Scalise, ha informato le controparti della leadership del partito al Senato che l’accordo sulla sicurezza dei confini, oggetto di serrate trattative parlamentari, ha “zero possibilità” di superare un voto alla camera bassa del Congresso. Lo scrive il portale di informazione “The Hill”, aggiungendo che il capo dello staff di Scalise ha informato gli omologhi di diversi senatori repubblicani durante una riunione organizzata oggi. Il problema risiederebbe in alcuni punti dell’accordo che democratici e repubblicani stanno negoziando al Senato, come un iter più rapido per l’emissione di permessi di lavoro agli stranieri e l’entrata di vigore di misure rafforzate per l’espulsione di migranti irregolari solo in presenza di un numero di ingressi giornalieri superiore ai cinquemila. Condizioni che molti repubblicani alla Camera considerano inaccettabili secondo il capo dello staff di Scalise, Brett Horton. Lo stesso messaggio è stato ribadito pubblicamente nei giorni scorsi anche dal presidente repubblicano della Camera, Mike Johnson. “La prima cosa che ha detto è che l’accordo è morto in partenza, se dovesse arrivare così in aula alla Camera”, ha detto al portale una fonte repubblicana che ha partecipato alla riunione. (Was)