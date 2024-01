Venezuela: Maduro, dialogo con l'opposizione "ferito a morte" dai disegni sovversivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani per attentare alla vita del presidente e le sventate trame golpiste hanno "ferito a morte" l'accordo di Barbados che governo ed opposizioni del Venezuela avevano firmato a metà ottobre per arrivare a elezioni democratiche e uscire dalla crisi politica in atto. Lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, commentando le denunce formulate da più parti circa l'esistenza di piani "sovversivi" portati avanti da esponenti del fronte anti-governativo, di intesa con le "potenze straniere". "Oggi gli accordi di Barbados sono in terapia intensiva. Sono feriti a morte. Li hanno pugnalati, li hanno presi a calci. Speriamo si possano salvare, promuovendo attraverso il dialogo grandi accordi di consenso nazionale" da discutere "faccia a faccia, a carte scoperte, senza piani macabri, senza piani per assassinarmi", ha detto il presidente nel corso di una riunione politica trasmessa in televisione. (segue) (Vec)