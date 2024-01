Germania: ministro Difesa Pistorius, leale a Scholz e non lo sostituirei come cancelliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha dichiarato di essere leale al cancelliere Olaf Scholz e ha evidenziato che non lo sostituirebbe alla guida del governo federale. Durante un’intervista al quotidiano “Bild”, Pistorius ha respinto in questo modo le voci secondo cui il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) intenderebbe avvicendarlo a Scholz come cancelliere prima della fine della legislatura prevista nel 2025. (Geb)