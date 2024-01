Superbonus: Testa (Fd'I), conti pubblici nostro faro, prosegue confronto con imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia, forza politica responsabile, ha sempre avuto come faro la stabilità della Nazione e per onorare questo obiettivo è necessario che i conti pubblici siano in ordine. Il superbonus al 110 per cento, invece, ha portato un debito allo Stato di oltre 100 miliardi, insomma tre finanziarie a cui il governo Meloni ha dovuto porre rimedio". Lo afferma Guerino Testa, deputato di Fratelli d'Italia e relatore al decreto legge Superbonus. "Pensare che si possa tornare allo stato precedente, per esempio senza un tetto al reddito, - ha aggiunto - significherebbe sostenere le scelte scellerate del passato. Questo non significa che il partito non guardi alle fasce piu deboli o alle imprese, con cui deve proseguire il confronto franco e sereno, in attesa che il quadro dello stato della finanza pubblica si completi ad aprile", ha concluso.(Rin)