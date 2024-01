Usa: Trump ribadisce, accuse di stupro sono totalmente false

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha smentito nuovamente le accuse di aggressione sessuale avanzate nei suoi confronti dalla scrittrice E. Jean Carroll, dopo essere salito al banco dei testimoni durante il processo civile per diffamazione a New York. Rispondendo alle domande di Alina Habba, una dei suoi avvocati, Trump ha fatto riferimento ai suoi commenti nel 2019 in merito alle accuse, sottolineando che “sono totalmente false”. La scrittrice, che ha già ottenuto un risarcimento multimilionario dopo che Trump è stato riconosciuto colpevole di aggressione sessuale nei suoi confronti, ha nuovamente fatto causa per diffamazione, dopo che l’ex presidente ha smentito pubblicamente le accuse. (Was)