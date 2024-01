Roma: omicidio 14enne, trovata auto bruciata collegata con il delitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I resti di una Nissan Qashqai entrano nell’indagine che i carabinieri di Frascati, coordinati dalla procura di Velletri, stanno svolgendo in merito all’omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso nella notte tra il 12 e 13 gennaio nel parcheggio della stazione Metro C Pantano a Monte Compatri. Secondo quanto apprende “Agenzia Nova”, la mattina del 13 gennaio, alcune ore dopo il delitto, un passante in zona Colle Mattia, non lontano dalla stazione Pantano, ha notato una macchina in fiamme e ha chiamato la polizia. Poi l’intervento dei vigili del fuoco e la rimozione del veicolo ormai semidistrutto. Soltanto dieci giorni dopo la procura è stata informata dell’accaduto e gli inquirenti ritengono che la Qashqai sia collegata con l’omicidio del 14enne. Al momento, in carcere per quel delitto ci sono tre giovani che, però, sostengono di essere arrivati sul posto a bordo di una Lancia Ypsilon. Un ulteriore tassello, quello dell’auto bruciata, che rende il quadro dell’indagine ancora più complesso e dà sempre più peso alle versioni dei tre indagati, e a quella dei parenti della vittima, i quali sostengono che gli aggressori sono arrivati con più macchine. Le immagini registrate dalle telecamere delle attività commerciali della zona: l’area di servizio, il ristorante messicano, la farmacia e il tabaccaio; già in possesso agli investigatori, torneranno certamente utili per stabilire quali macchine siano transitate sulla Casilina per arrivare al luogo del delitto.(Rer)