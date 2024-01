Decreto Energia: Gava, altro goal nel segno della sicurezza energetica e della transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spinta alle rinnovabili e alle nuove tecnologie di produzione di energia pulita, come geotermoelettrico e Ccs, e fondo ad hoc per le Regioni che intendono ospitarle; sostegno alla decarbonizzazione delle imprese con aiuti soprattutto al settore energivoro ed hard to abate, più sicurezza energetica attraverso l'aumento della produzione di gas naturale, semplificazioni normative. È il contenuto del decreto Energia su cui ha appena votato il Parlamento. Valore complessivo degli investimenti attivabili: quasi 28 milioni di euro". Esprime soddisfazione il viceministro all'Ambiente e sicurezza energetica Vannia Gava che ha seguito passo dopo passo il provvedimento. "Supportiamo le nostre imprese, stimoliamo gli enti territoriali alla collaborazione strategica e mettiamo a segno un ulteriore goal nel segno della sicurezza energetica e della transizione sostenibile e pragmatica", conclude. (Rin)