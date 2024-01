Gaza: Tajani, chiesto a Netanyahu rafforzamento iniziative umanitarie - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu ho chiesto il rafforzamento di iniziative umanitarie per i civili palestinesi e offerto l’impegno del governo italiano per la ricostruzione. Lo scrive su X il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani pubblicando la foto di una stretta di mano con Netanyahu. "Per l'Italia la soluzione due popoli, due Stati è l'unica via per un futuro di pace e sviluppo per i popoli israeliano e palestinese", aggiunge Tajani. (Res)