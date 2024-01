Venezuela-Guayana: ministri Esteri a Brasilia, avanti con dialogo per risolvere caso del Territorio Essequibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela e Guyana ribadiscono l'impegno a risolvere il contenzioso sulla sovranità del Territorio Essequibo, in un clima "pacifico" e "senza minacce". È quanto emerso dall'incontro tenuto oggi a Brasilia tra le delegazioni guidate dai rispettivi ministri degli Esteri, Yvan Gil e Hugh Todd, il primo della "Commissione mista" istituita nell'incontro tra i capi di Stato, Nicolas Maduro e Irfaan Ali, celebrato a metà dicembre a San Vicente e Grenadine. Pur riconoscendo che il negoziato sarà ancora lungo, i due ministri si sono detti "soddisfatti" dell'incontro, tenuto presso la sede del ministero degli Esteri del Brasile, alla presenza del titolare, Mauro Vieira, dell'ambasciatore sanvicentino Gareth Bynoe (rappresentante del Paese che esercita la presidenza di turno della Comunità caraibica, Caricom) e di Miroslav Jenca, delegato del segretario generale delle Nazioni Unite, in qualità di osservatore. La delegazione venezuelana, ha detto Gil, ha tramesso alla controparte "la necessità di studiare una road map all'interno del diritto internazionale", compresi gli accordi rivendicati dalla Guyana, per arrivare a delimitare i "limiti delle acque". Todd ha definito l'incontro "un primo passo", la conferma che si possono trovare zone di collaborazione, senza però dimenticare che la questione è ad oggi rimessa alla giurisdizione della Corte internazionale di giustizia. Le parti, ha chiosato il ministro Vieira, si sono impegnate a celebrare una nuova riunione, sempre in Brasile. (segue) (Brs)