Bielorussia: Usa condannano nuovi arresti di dissidenti politici

- Gli Stati Uniti condannano la repressione e gli abusi dei diritti umani del regime del presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ai danni della popolazione civile e dei dissidenti politici. Lo ha detto in una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, dopo che le autorità di Minsk hanno aperto un procedimento penale per contumacia ai danni di 20 analisti della dissidente bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, accusandoli di sovversione ed estremismo. “Si tratta di un ulteriore tentativo di distruggere le aspirazioni democratiche dei cittadini”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti continueranno a colpire il regime di Lukashenko avvalendosi di strumenti come le sanzioni economiche.(Was)