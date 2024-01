Venezuela: Maduro, dialogo con l'opposizione "ferito a morte" dai disegni sovversivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza era stato il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, a denunciare gli oppositori attribuendo loro responsabilità nei cinque presunti piani golpisti evocati nei giorni scorsi dalla Procura generale. Denunce che hanno portato alla richiesta di arresto di alcuni attivisti e di 33 militari, previamente espulsi dall'esercito. Tra questi c'è anche Tomás Enrique Martínez Macías, il generale di divisione in ritiro individuato da Rodriguez come "capo dell'organizzazione" delle manifestazioni politiche compiute dalla leader oppositrice, Maria Corina Machado. Comizi in cui Machado, vincitrice delle primarie organizzate dalle opposizioni per scegliere il candidato presidente, aveva auspicato interventi di forza, anche dall'estero, per allontanare Maduro. "Non ci sarà modo che questa donna possa candidarsi a qualsiasi elezione. Non ti preparare perché non ti candiderai", ha detto Rodriguez. (segue) (Vec)