Decreto Energia: Fontana (M5s), profondamente sbagliato alla fonte

- Sul decreto Energia "non daremo la fiducia a un Governo sul quale non riponiamo alcuna fiducia. Ci siamo ritrovati davanti a un decreto minestrone, in contrasto con i principi che dovremmo seguire tutti per portare il nostro Paese ad una decarbonizzazione che è sì necessaria, ma che deve essere anche fatta seriamente. Mentre bisognerebbe guardare al futuro con misure sostenibili capaci anche di creare sviluppo e occupazione, il governo Meloni scommette ancora sulle fonti del passato". Lo ha affermato in Aula la deputata del Movimento 5 stelle Ilaria Fontana, capogruppo in commissione Ambiente, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto Energia. "Per noi - ha aggiunto - il futuro sono le rinnovabili, che il Governo ha persino pensato di tassare per finanziare la decarbonizzazione: una tassa assurda sulla quale siamo intervenuti e che solo grazie alla nostra pressione è stata tolta. Sono anni che come Movimento ci impegniamo per accelerare la diffusione degli impianti rinnovabili, l'unica strada da percorrere per dare un grande aiuto all'ambiente e abbattere le bollette di cittadini e imprese. Non diamo la nostra fiducia a un governo che pensa più ai propri interessi piuttosto che al bene dei cittadini, che persegue una politica energetica che va nella direzione diametralmente opposta a quella che invece si dovrebbe perseguire". Questo decreto, "oltre a non avere alcun effetto concreto sulle bollette delle imprese e delle famiglie italiane, è un decreto sbagliato alla fonte, perché di fatto ripropone la solita stantia ricetta a base di trivelle, gas, rigassificatori, nucleare e inceneritori. Non sono questi gli elementi con cui riteniamo si possa compiere un processo di transizione ecologica ed energetica serio. Per noi questo processo si muove con altri linguaggi e strumenti, ben diversi dal medioevo ambientale che ci propone questo governo", ha concluso.(Rin)