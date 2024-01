Brasile: uomo sospettato di uccidere gallerista statunitense a Rio conosceva la vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Brasile ha detto di aver scoperto che l'uomo sospettato di aver ucciso il gallerista statunitense Brent Sikkema a Rio de Janeiro conosceva la vittima. Il sospettato, identificato come Alejandro Triana Trevez, è di nazionalità cubana e avrebbe lavorato per Sikkema prendendosi cura della casa che la vittima possedeva a Cuba e come addetto alla sicurezza del gallerista. Sikkema era stato trovato morto nella sua abitazione lo scorso 15 gennaio, con 18 segni di perforazioni da arma bianca. Il cittadino statunitense era socio della Sikkema Jenkins & Co, una famosa galleria d'arte a New York, ma era spesso in Brasile per le vacanze. Un video ottenuto dalle telecamere di sicurezza della residenza del gallerista mostra il sospettato che entra in casa per poi uscire 14 minuti più tardi, togliendosi i guanti che indossava. In un altro video, le telecamere hanno mostrato che l'uomo ha sorvegliato la casa di Sikkema per più di dodici ore. La principale pista di indagine della polizia brasiliana è che la motivazione dell'omicidio sia stata finanziaria, nonostante le questioni familiari. Il gallerista stava affrontando un divorzio miliardario dal marito che si trova a Cuba con il loro figlio minorenne. Gli inquirenti stanno indagando per rapina e omicidio, poiché circa 40 mila dollari sono stati prelevati dalla proprietà la notte in cui Sikkema è stato ucciso, ma la polizia non ha escluso nessuna possibilità. Il sospettato Trevez è stato trovato con tre mila dollari e ha confessato alla polizia che era diretto nello Stato di Mato Grosso per fuggire dal Paese. (Brs)