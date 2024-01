Spazio: Mascaretti (Fd'I), Italia protagonista, è sfida in cui crediamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo decisamente orgogliosi di questa Italia sempre più protagonista dell'economia spaziale. Abbiamo uomini, come il Comandante Villadei, ma anche imprese e una comunità scientifica che fanno del nostro Paese una vera e propria potenza nel campo della Space Economy". Lo ha dichiarato, Andrea Mascaretti, deputato di Fratelli d'Italia e presidente dell'intergruppo parlamentare per la Space economy, secondo cui "è una sfida nella quale crediamo fermamente, come ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sosterremo con tutte le nostre migliori energie. Quest'anno in Parlamento lavoreremo alla nuova legge per lo spazio, ormai non più rinviabile, che consentirà alle nostre imprese la più ampia partecipazione possibile alle missioni commerciali internazionali per l'utilizzo dell'orbita bassa", ha concluso. (Com)