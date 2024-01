© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente Francesco Rocca partecipa alle celebrazioni per il “Giorno della Memoria”.Quirinale, piazza del Quirinale (ore 10:30)- Il presidente Francesco Rocca interviene alla conferenza stampa di presentazione del cronoprogramma per la messa in sicurezza delle zone (fossati) Valle Foce e Valle Colella a seguito della frana del 4 novembre 2021.Latina, Itri, sede del Comune, piazza Umberto I, 1 (ore 17) (segue) (Rer)