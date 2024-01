Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- In occasione del "Giorno della Memoria 2024", il Municipio Roma VIII depone una corona in ricordo di Settimia Spizzichino, superstite della Shoah, unica donna sopravvissuta al rastrellamento del Ghetto di Roma. A deporre la corona sarà il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri accompagnato dall'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, dagli assessori e assessore della Giunta municipale, e dai consiglieri e consigliere del Municipio Roma VIII.Roma, Ponte Settimia Spizzichino (ore 9)- Seminario "Città più accessibili e connesse", una giornata studio sulla sostenibilità, sull'accesso agli spazi urbani e sul processo di transizione in atto delle città, a cui parteciperà in video conferenza il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.Roma, Sala del Consiglio Metropolitano in via 4 Novembre 119A (ore 9:30) (segue) (Rer)