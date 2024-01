Usa: Florida, da Camera ok a legge per vietare i social network ai minori di 16 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti della Florida ha approvato una proposta di legge per vietare ai minori di 16 anni di creare un profilo sulle piattaforme social online, cancellando anche quelli già esistenti. Il testo, spinto dai repubblicani dello Stato per contrastare la “dipendenza” che provocherebbero i social network, passerà ora al Senato e poi al governatore, Ron DeSantis, per la firma finale. In base alla proposta, le società che gestiscono le piattaforme saranno costrette a proibire la creazione di account da parte di minori di 16 anni, imponendo una serie di verifiche. Nello specifico, la legge riguarda le piattaforme che prevedono il monitoraggio dell’attività degli utenti a fini pubblicitari o per influenzare l’algoritmo dei contenuti visibili sulle stesse, oltre a quelle che consentono il caricamento di contenuti o la visione di quelli pubblicati da altri utenti. Sono escluse, invece, le piattaforme utilizzate per la posta elettronica, la messaggistica, lo streaming di contenuti multimediali, le notizie di stampa e lo sport, oltre all’intrattenimento, lo shopping online e i videogiochi. (Was)