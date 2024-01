Libia: ambasciatore Ue Orlando, dopo tragedia Derna il Paese si è unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I libici si sono uniti dopo la tragedia che ha colpito la città di Derna, il Libia. Lo ha affermato l’ambasciatore dell’Unione Europea a Tripoli, l’italiano Nicola Orlando, sul suo profilo X (ex Twitter), facendo riferimento al ciclone sub-tropicale "Daniel" che lo scorso settembre ha devastato la città situata nella parte nord-orientale del Paese. “L’Unione Europea e i suoi Stati membri sono stati in prima linea fin dalle prime ore”, ha scritto Orlando. L’ambasciatore ha inoltre commentato il nuovo rapporto pubblicato oggi dalla Banca mondiale, dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, “Libya Rapid Damage and Needs Assessment (Rdna)”, auspicando che “possa ispirare uno sforzo nazionale per la ricostruzione, facendo eco all'esempio di unità del popolo libico”. Secondo il rapporto il fabbisogno di ricostruzione e recupero a seguito delle inondazioni che hanno colpito la Libia orientale è stimato in 1,8 miliardi di dollari. Il disastro ha colpito circa 1,5 milioni di persone - il 22 per cento della popolazione libica - che vivono nelle città costiere e interne più colpite. L'impatto maggiore si è avuto sulle abitazioni, sull'ambiente, sul patrimonio culturale libico e sui settori dei trasporti e dell'acqua. Le abitazioni sono state duramente colpite, con una stima di oltre 18.500 case distrutte o danneggiate, pari al sette per cento del patrimonio abitativo del Paese. Il rapporto stima che il 70 per cento dei costi di ricostruzione necessari sarà destinato alle infrastrutture, con le abitazioni come componente principale. (Lit)