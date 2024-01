Decreto Energia: Mazzetti (FI), provvedimento concreto per autosufficienza e transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un emendamento di Forza Italia, ha poi ricordato , si prevede "una maggiore chiarezza del Portale di confronto delle offerte e una maggiore forza del Comitato tecnico consultivo costituito presso Arera, con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse. Sempre Forza Italia ha lavorato per garantire il rispetto della privacy di coloro che passano da un fornitore all'altro". E fronte alluvione, "oltre alle misure di ristoro per i danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità, si prevede che le imprese agricole toscane colpite dall'alluvione possono accedere alle misure del Fondo di solidarietà in agricoltura, che questo governo ha più volte rifinanziato". Si prevede che la Regione Toscana – ha spiegato – possa deliberare "la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame e gli oneri economici connessi alla disposizione graveranno sulle risorse già stanziate a favore del Fondo di solidarietà nazionale. Sempre per i territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali viene disposto il regime di aiuto per le aree di crisi industriale e stanziati a tal fine sino a 50 milioni di euro". "Non abbiamo pensato solo al presente ma abbiamo iniziato a programmare il futuro e questo provvedimento produrrà effetti positivi", ha concluso Mazzetti. (Rin)