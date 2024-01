Corea del Nord: Usa preoccupati per possibili “azioni letali” di Pyongyang contro Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità nordcoreane potrebbero condurre “un qualche tipo di azione militare letale” contro la Corea del Sud nei prossimi mesi, dopo che il regime di Kim Jong-un ha adottato una politica di “aperta ostilità” nella regione. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che le azioni destabilizzanti di Pyongyang sono “parte di una strategia di provocazione”, ma le dichiarazioni del leader nordcoreano sono diventate “più aggressive rispetto al solito” nelle ultime settimane, e “vanno prese sul serio”. Le fonti hanno precisato che ad oggi le autorità statunitensi non vedono “un rischio imminente” in relazione ad un conflitto su larga scala nella penisola coreana. In aggiunta, hanno spiegato, Kim potrebbe sentirsi “incoraggiato a causa della crescente partnership militare della Corea del Nord con la Russia”. (Was)