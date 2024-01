Germania: von der Leyen, estrema destra tedesca agghiacciante, AfD vuole uscire da Ue e tornare al passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fatti di Potsdam sono agghiaccianti e pericolosi. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un intervento alla Cerimonia di premiazione dei cittadini di Amburgo, il Peter von Zahn Memorial Award 2024. "Pochi giorni fa abbiamo letto sui giornali che il 25 novembre politici e attivisti di estrema destra si sono incontrati in una villa di Potsdam per discutere dell'espulsione di milioni di persone dalla Germania e dall'Europa. Il simbolismo di questo incontro è agghiacciante e nel fine settimana centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in Germania per protestare contro di esso", ha detto. "Ciò che sappiamo delle macchinazioni degli estremisti di destra in una villa di Potsdam è agghiacciante. Mostra un cinico disprezzo per le altre persone", ha aggiunto von der Leyen. "A inizio della settimana, il presidente del gruppo parlamentare dell'AfD al Bundestag si è spinto fino a chiedere l'uscita della Germania dall'Unione europea, dall'Europa che ci ha portato pace, libertà e prosperità negli ultimi 70 anni. Vuole tornare a un passato che non è mai esistito. Quanto si può essere ignoranti del passato e ignari del futuro?", ha concluso. (Beb)