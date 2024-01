Usa: Trump al banco dei testimoni durante il processo per diffamazione a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è al banco dei testimoni nel quadro del processo civile per diffamazione avviato nei suoi confronti a New York dalla scrittrice E. Jean Carroll. I suoi avvocati hanno affermato in aula che il suo intervento sarà “molto breve”, dopo che il giudice Lewis Kaplan ha vietato all’ex presidente di negare di avere aggredito sessualmente la Carroll, o di accusarla di avere mentito in merito alle accuse di stupro. La scrittrice, che ha già ottenuto un risarcimento multimilionario dopo che Trump è stato riconosciuto colpevole di aggressione sessuale nei suoi confronti, ha fatto nuovamente causa per diffamazione, dopo che l’ex presidente ha smentito pubblicamente le accuse. (Was)