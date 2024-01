Scuola: Castellone (M5s), un network per supportare orientamento giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche nel combattere stereotipi e pregiudizi di genere tra i giovani che si affacciano nel mondo del lavoro è importante ripartire dall'ascolto, sia come singoli individui, prendendosi del tempo per ascoltare le proprie inclinazioni, sia come Istituzioni che devono avere più attenzione e imparare a comunicare nella lingua e attraverso gli strumenti delle nuove generazioni. Anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono molti i progetti che stanno partendo con l'obiettivo di favorire l'inclusione e per incentivare la scelta di percorsi Stem anche da parte delle ragazze, ma credo che si possa fare di più, in particolare per garantire un accesso agli studi paritario". Lo ha detto Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, del Movimento cinque stelle, nel suo intervento in occasione del convegno "Non è mai sbagliato. Dalle Stem all'empowerment: orientarsi al lavoro senza stereotipi e pregiudizi", organizzato questa mattina a palazzo Giustiniani, sede della presidenza del Senato, a Roma. Al convegno - si legge in una nota - che ha ospitato 90 ragazzi degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado, hanno partecipato anche Benedetta Balestri, imprenditrice e co-founder di One Shot Group, agenzia italiana specializzata in management e comunicazione digital con focus sulla Generazione Z, Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net, Walter Ruffinoni, Ceo di NTT Data Italia, insieme a Rosy Russo, founder e presidente di Parole O_Stili, l'associazione che si occupa di contrasto all'aggressività online ha sviluppato la piattaforma "MiAssumo" dedicata all'orientamento dei più giovani, e Carlotta Valitutti, vicedirettrice di VoiceBook Radio, la web radio delle scuole d'Italia. Al centro dell'incontro - continua la nota - il racconto, anche personale, dei tanti possibili percorsi per sviluppare il proprio talento a prescindere e oltre ogni stereotipo: un modo per condividere con i lavoratori di domani quanto sia importante anche passare per errori, fallimenti, ripensamenti per cercare di costruire la propria strada. (segue) (Com)