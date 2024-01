Scuola: Castellone (M5s), un network per supportare orientamento giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello di oggi è stato un primo incontro - ha spiegato la vicepresidente Castellone - per strutturare e consolidare una rete preziosa in grado di sostenere una comunicazione diretta con il mondo della scuola e dei giovani. Siamo a disposizione delle istituzioni e, in particolare, del ministro Valditara perché questo network possa dare il suo contributo, anche nell'ambito del percorso sperimentale che sta partendo nelle scuole di tutta Italia per la formazione emotiva, puntando su un coinvolgimento sempre maggiore di scuole e giovani nel delineare i percorsi da sviluppare". "A partire da una campagna social che potremmo avviare tutti insieme per promuovere uguali opportunità per tutti i ragazzi e le ragazze anche in campo Stem", come ha proposto Rosy Russo, in conclusione dei lavori. (Com)