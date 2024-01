Lavoro: Calderone, precisazioni sui pagamenti assegno inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rispetto alle 450 mila domande arrivate al 7 gennaio 2024 all’Inps per l’assegno di inclusione domani saranno pagati circa 288 mila assegni. E’ questo il risultato delle verifiche effettuate dall’Istituto che hanno fatto emergere nel 50 per cento delle istanze rigettate la mancanza del requisito del reddito familiare conforme ai termini di legge e, nel 20 per cento dei casi, l’assenza dei requisiti di età o disabilità del nucleo famigliare richiedente. Nel restante 30 per cento si concentrano diverse motivazioni che hanno portato ad un esito negativo della domanda”. E’ quanto precisa, in una nota, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, dopo la conferenza stampa del Consiglio dei ministri nel corso della quale ha annunciato il rispetto della tabella di marcia in merito al pagamento degli assegni in attesa degli esiti definitivi dei controlli preventivi, anch’essi annunciati nel corso della conferenza stampa, sulle 450 mila domande acquisite che hanno restituito una situazione di non totale accoglimento di tutte le domande presentate. Il ministro ringrazia l’Inps che, in piena sinergia, ha completato tutte le attività necessarie al rispetto delle tempistiche annunciate.(Com)