Ue: migranti, IA e rifugiati ucraini al centro del Consiglio informale Giustizia e Affari interni di oggi

- La questione migrazione resta sul principale banco dei ministri dell’Interno e della Giustizia dell’Unione europea. Nel corso del Consiglio informale Giustizia e Affari interni di Bruxelles, la segretaria di Stato per l'Asilo e la migrazione del Belgio, Nicole De Moor, ha assicurato che la presidenza belga del Consiglio dell'Ue si impegnerà per tradurre e completare la riforma del Patto migrazione e asilo dell'Ue. "Gestire meglio la migrazione, questo è l'obiettivo del Patto", ha dichiarato in un punto stampa al suo arrivo alla riunione di Bruxelles. "Ora abbiamo finalmente raggiunto un accordo su una riforma storica della nostra politica migratoria, ma dobbiamo trasformare questa riforma dalla carta ad azioni concrete sul campo, e questo è ciò che farà la presidenza belga. Siamo pienamente impegnati ad attuare questo accordo", ha aggiunto De Moor. "Ho informato il Consiglio che da gennaio le discussioni tecniche sono proseguite con grande intensità sia da parte dei colegislatori che della Commissione, e con spirito positivo, per cui siamo fiduciosi che l'accordo sarà completato in tempo", ha aggiunto nel corso della conferenza stampa al termine della riunione di Bruxelles. "Vediamo l'attuazione come una sfida comune per tutti gli Stati membri, perché cambierà radicalmente il modo in cui gestiamo l'asilo e la migrazione sul campo, alle frontiere esterne e anche all'interno dei nostri territori, e questo è ciò che i cittadini europei meritano, così come lo meritano le persone che cercano protezione in Europa", ha aggiunto la ministra belga. (segue) (Beb)