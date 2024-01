Ue: migranti, IA e rifugiati ucraini al centro del Consiglio informale Giustizia e Affari interni di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A De Moor ha fatto eco la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, che al suo arrivo alla riunione informale di Bruxelles ha definito il Patto sulla migrazione europea "il più grande risultato raggiunto nello scorso anno". Sotto la presidenza belga, ha specificato Johansson, l'attenzione sarà concentrata sull'attuazione del Patto. "Il Patto sarà una parte importante della gestione ordinata della migrazione, ma dobbiamo aggiungere al pacchetto di norme anche la lotta contro i contrabbandieri. Per questo ho anche riferito di quanto fatto con l'Alleanza globale contro il contrabbando di migranti a fine novembre e di come stiamo dando seguito a questa iniziativa. In secondo luogo, dobbiamo intensificare i rimpatri e ora stiamo facendo molto di più nell'ambito della tabella di marcia in merito", ha aggiunto Johansson nel corso della conferenza stampa del pomeriggio. "In terzo luogo, dobbiamo lavorare con i Paesi partner sia per prevenire le partenze pericolose sia per investire in percorsi legali che, insieme al patto, ci permetteranno di gestire la migrazione in modo ordinato", ha poi affermato. (segue) (Beb)