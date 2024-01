Ue: migranti, IA e rifugiati ucraini al centro del Consiglio informale Giustizia e Affari interni di oggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria europea ha parlato, inoltre, anche di progressi per quanto riguarda il Memorandum d'intesa con la Tunisia. "In merito all'attuazione del Memorandum d'intesa, che è in corso, la scorsa settimana c'è stata una missione con i nostri servizi su tutti e cinque i diversi pilastri dell'accordo", ha dichiarato Johansson. Sul pilastro della migrazione, "stiamo osservando che ora abbiamo una maggiore presenza delle organizzazioni dell'Onu", ha proseguito Johansson, come Unhcr e Oim (Organizzazione mondiale per le migrazioni). "L'Unhcr sta registrando il 600 per cento in più di rifugiati in Tunisia, e l'Oim sta sostenendo un maggior numero di migranti a tornare volontariamente nel Paese d'origine. Le autorità tunisine stanno intercettando e affrontando i contrabbandieri, e le partenze irregolari dalla Tunisia sono diminuite dell'80-90 per cento dal primo ottobre. Credo quindi che i progressi siano buoni. Naturalmente, c'è ancora molto da fare", ha detto la commissaria europea. Sempre in tema migranti, nel corso del Consiglio informale di oggi i ministri si sono concentrati anche sul possibile rinnovo della protezione temporanea per i rifugiati ucraini. "Abbiamo avuto un ottimo dibattito e una discussione aperta sugli ucraini in cui tutti hanno espresso, ovviamente, la loro solidarietà a Kiev. La protezione temporanea durerà fino a marzo 2025. Ma ora dobbiamo iniziare una discussione su cosa succederà dopo, su come continuare a sostenere gli ucraini in collaborazione e in partnership con le autorità del Paese", ha spiegato ancora Johansson in conferenza stampa, ribadendo che qualsiasi decisione, compresa quella di un rinnovo della protezione temporanea, sarà preso in accordo con le autorità ucraine. (segue) (Beb)