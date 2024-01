Ue: migranti, IA e rifugiati ucraini al centro del Consiglio informale Giustizia e Affari interni di oggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la giornata, ha trovato spazio anche un dibattito sull'Intelligenza artificiale (IA) e sui rischi legati a possibili ingerenze straniere, anche in vista delle prossime elezioni europee. Si è trattato di una discussione preliminare, in cui i rappresentanti di Europol (l'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto) hanno spiegato e mostrato i rischi connessi all'uso dell'IA. Discussione che, ha assicurato la commissaria Johansson, "continuerà". L'obiettivo sarà quello di permettere di sfruttare le potenzialità legate alle nuove tecnologie, salvaguardando la sicurezza e non sottovalutando i rischi. "È fondamentale che, oltre a riconoscere le opportunità offerte dall'IA, si riconoscano anche i rischi e si stanzino risorse per far progredire le misure di sicurezza, promuovendo la collaborazione e gli sforzi coordinati tra le forze dell'ordine, gli esperti di sicurezza e gli sviluppatori di IA, per contrastare i rischi. Le misure di sicurezza non devono essere una conseguenza degli eventi, ma richiedono un approccio lungimirante, soprattutto quando si tratta di un'innovazione in rapida crescita come l'IA", ha spiegato la ministra dell'Interno del Belgio Annelies Verlinden. (segue) (Beb)