Ue: migranti, IA e rifugiati ucraini al centro del Consiglio informale Giustizia e Affari interni di oggi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la ministra belga, "è evidente la necessità di un quadro giuridico”. “Non solo le organizzazioni criminali, ma anche gli attori ibridi possono utilizzare l'IA per sfruttare queste informazioni, manipolare l'opinione pubblica, minare la fiducia nella società e favorire la polarizzazione. Il 2024 riveste un'importanza significativa in quanto anno elettorale con un numero record di elettori a livello globale che parteciperanno alle urne. Ciò sottolinea l'attualità e la rilevanza dei dibattiti in corso. L'IA non può essere usata come catalizzatore per la polarizzazione e il radicalismo", ha sottolineato Verlinden. "Tutti riconosciamo i rischi derivanti dall'uso criminale dell'IA e che è necessario investire negli strumenti giusti e nelle misure di sicurezza avanzate, poiché gli attacchi informatici diventeranno sempre più complicati, e le autorità di polizia e la società in generale devono avere l'opportunità di apprendere le giuste competenze per comprendere le possibilità, i rischi e i limiti della nuova tecnologia”, ha proseguito la ministra del Belgio. Solo attraverso l'educazione possiamo creare resilienza e, alla fine, avere le risorse necessarie per combattere l'uso dannoso dell'IA. Oggi ho visto e percepito la chiara volontà di compiere sforzi congiunti per lavorare insieme su tutti gli argomenti che abbiamo discusso. Perché se non ora, quando?", ha concluso Verlinden al termine della giornata a Bruxelles. (Beb)