Riforme: La Russa, autonomia e premierato si tengono insieme

- “Le due riforme si tengono insieme: quella della maggiore autonomia per le Regioni, insieme a una maggiore presenza dello Stato centrale con il premierato”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a “Dritto e rovescio” su Rete4. L’autonomia differenziata “va bene, a patto che lo Stato centrale assicuri l'identità nazionale, perché io all’identità, all’unità nazionale, ci tengo in maniera particolarmente forte. Le due cose stanno insieme”, ha aggiunto sottolineando come a suo avviso, questa riforma intenda “uniformare le prestazioni delle varie Regioni nei servizi da rendere ai cittadini. Vedremo se sarà così ma sarebbe un grande conquista che non mette in dubbio l’unità nazionale”. (Rin)