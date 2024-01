Gaza: Tajani, Italia non invia armi a Israele perché lo vieta la legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non ha invia più armi a Israele perché c’è una legge che vieta la vendita di armi a uno Stato in guerra, non è una misura punitiva. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante una conferenza stampa a Gerusalemme, in occasione del suo viaggio per incontrare i vertici israeliani e palestinesi. Il ministro ha ribadito che l’Italia è favorevole a un cessate il fuoco e ha aggiunto che, una volta raggiunto questo obiettivo, sarà necessario lavorare per la ricostruzione della Striscia di Gaza. “È chiaro che bisognerà lavorare per la ricostruzione della Palestina, ma con Hamas fuori da Gaza”, ha precisato Tajani. “Non un euro andrà al movimento palestinese, perché è il maggior responsabile di tutto quello che sta succedendo e degli orrori del 7 ottobre”. (Res)