Difesa: Rauti, con Esercito 4.0 un cambio di passo per le sfide future

23 luglio 2021

- “Come ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, abbiamo bisogno di Forze armate realmente integrate e multidominio, all'avanguardia da un punto di vista tecnologico, con concrete capacità operative, in grado di generare effetti decisivi in tutti i domini. Ed oggi ne abbiamo avuto una dimostrazione”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, intervenendo stamani ad Anzio alla cerimonia di consegna delle Bandiere di guerra a tre reparti dell’Esercito. “Tre Reggimenti - ha affermato Rauti - che rispondono pienamente all’idea di Esercito 4.0 e confermano un decisivo cambio di passo per affrontare le sfide future”. La cerimonia di conferimento delle Bandiere di guerra - si legge in una nota - si è conclusa con una dimostrazione statica delle capacità operative dell’Esercito e dell’impegno specifico dei tre reparti. “Il terzo Reggimento 'Bondone' - ha aggiunto Rauti - che sta ampliando il suo raggio d’azione alle tecnologie più moderne, con il compito di sviluppare le potenzialità legate all’impiego dei droni, anche per le ricognizioni ed il targeting a lungo raggio". Il nono Reggimento Sicurezza cibernetica "Rombo", che eccelle nel campo del cyberspazio e conduce una battaglia cruciale per la sicurezza nazionale, rappresentando una “pedina cibernetica” per la prevenzione della minaccia e per una difesa moderna in grado di fronteggiare le guerre ibride e le sfide multidominio. Infine, il settimo Reggimento “Cimic”, Reparto multinazionale interforze a guida italiana, che rappresenta un’eccellenza della cooperazione civile e militare nelle missioni internazionali. "Nella convinzione - ha concluso Rauti - che nei teatri operativi la vera forza oggi non risieda più soltanto nella prontezza militare ma anche nelle capacità di mediazione e di dialogo con le autorità locali e la popolazione civile. Strada maestra, questa, per la costruzione della pace”.(Com)