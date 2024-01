© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNESeconda giornata del Forum del Welfare. Intervengono, tra gli altri, la vicesindaco Anna Scavuzzo, il segretario della Camera del Lavoro metropolitana, Luca Stanzione, il delegato del Sindaco per la sicurezza e la coesione sociale, Franco Gabrielli, il fondatore di Comunità Nuova, don Gino Rigoldi, l'assessore alla Casa, Pierfrancesco Maran, l'assessora allo Sport, Martina Riva, l'assessore al Welfare, Lamberto Bertolé e il campione di pallavolo, Andrea Zorzi.Base, via Bergognone, 34 (ore 9:30)Il sindaco Giuseppe Sala e la Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi partecipano all'incontro con gli studenti per il Giorno della Memoria. Intervengono, tra gli altri, Roberto Cenati, presidente del Comitato permanente Antifascista e Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia.Palazzo Marino, Sala Alessi, piazza della Scala, 2 (ore 11)REGIONEIl vicepresidente Marco Alparone e gli assessori Giorgio Maione (Ambiente e Clima) e Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) intervengono al convegno dal titolo "Progettazione e sistemi di monitoraggio per la mitigazione del rischio idrogeologico" promosso dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano e dall'Ordine dei geologi lombardi.Palazzo Lombardia, Belvedere Berlusconi, ingresso N1, 39esimo piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 10)L'assessore al Territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi partecipa al convegno "Greenwashing, definizioni e conseguenze giuridiche".Palazzo di Giustizia, via Freguglia, 1 (ore 10)L'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, premia le nuove "Attività storiche" della provincia di Lodi riconosciute nel 2023 da Regione Lombardia. A seguire l'assessore effettua due visite istituzionali nel Lodigiano nell'ambito del tour dedicato alle imprese.Utr di Lodi, via Haussmann, 7/11 Lodi (ore 10:30)Il presidente Attilio Fontana partecipa all'evento "Human-Centered AI- Motore di ricerca e sviluppo. Piano di mandato Fondazione Bruno Kessler 2024-2027". Intervengono, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Fugatti, presidente Provincia autonoma di Trento, Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano, Roberto Viola, direttore generale per le politiche digitali della Commissione europea.Palazzo Mezzanotte, piazza degli Affari, 6 (ore 11)Gli assessori Alessandro Fermi (Università e ricerca) e Claudia Terzi (Infrastrutture e opere pubbliche) intervengono all'inaugurazione del nuovo Digital Health Lab, frutto della collaborazione tra Fondazione europea di ricerca biomedica (Ferb), Università degli studi di Bergamo, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Asst Bergamo Est e Asst Papa Giovanni XXIII.Campus Università degli studi di Bergamo, viale Marconi, 9 Dalmine/Bg (ore 12)L'assessore ai Trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, partecipa all'inaugurazione del totem 'Openstage' nella stazione di Como Lago negli spazi di FerrovieNord.Stazione di Como Lago, largo Giacomo Leopardi Como (ore 13)L'assessore ad Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi, partecipa all'evento "Orticoltura tecnica in campo".Ferrari Growtech, Strada Squadri, 6 Guidizzolo/Mn (ore 14)Il presidente Attilio Fontana, partecipa alla cerimonia di intitolazione all'onorevole Giuseppe Zamberletti della via di accesso al Polo della sicurezza.Centro polifunzionale delle emergenze, località Fontanelle Vedano Olona/Va (ore 15)VARIE"Revolution: il primo meeting su Social media e digitalizzazione in medicina", organizzato dall'Istituto europeo di Oncologia. Interviene, tra gli altri, Paolo Veronesi.Istituto Europeo di Oncologia, Via Ripamonti, 43 (ore 9)Deposizione delle corone davanti all'ex Albergo Regina, sede del comando nazista a Milano dal 13 settembre 1943 al 30 aprile 1945. Intervengono, tra gli altri, l'assessore al bilancio Emmanuel Conte, il presidente Comunità Ebraica di Milano, Walker Meghnagi, l'assessore al Territorio e sistemi verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, il Presidente Fondazione Memoriale della Shoah, Roberto Jarach, il Presidente del Comitato permanente Antifascista, Roberto Cenati.Ex Albergo Regina, via Silvio Pellico, 7 (ore 9:30)Convegno "La memoria: un antidoto all’odio e alla discriminazione? Le stagioni delle Carte dei diritti fondamentali. Tra differenze, negoziazioni e valori condivisi”. Intervengono, tra gli altri, Ilaria Cucchi, senatrice e Vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato e Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università di Milano-Bicocca,.Università di Milano-Bicocca, Auditorium "Guido Martinotti", Via Vizzola, 5 (ore 9:30)Sciopero nella sede di STMicroelectronics di Agrate Brianza, organizzato da Uilm e Usb.Sede ST Microelectronics, via Olivetti, Agrate Brianza/MB (ore 9:30)Seminario "Il lavoro, competenze e formazione", organizzato da Cisl Bergamo. Interviene, tra gli altri, Enzo Mesagna, segretario regionale Cisl Lombardia.Cisl Bergamo, Via Carnovali, (ore 9:30)Convegno "Intelligenza Artificiale, opportunità di sviluppo e compliance normativa". Intervengono, tra gli altri, Andrea Toselli, Presidente e Ad PwC Italia, Alessandro Spada, Presidente Assolombarda.Torre PwC, P.za Tre Torri 2 (ore 10)Conferenza stampa di presentazione della mostra "Juergen Teller, i need to live".Triennale di Milano, viale Emilio Alemagna, 6 (ore 11:30)Conferenza stampa di presentazione della nuova produzione dell’opera Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi.Teatro alla Scala, Via Filodrammatici 2 (ore 13:30)Il leader di Azione Carlo Calenda presenta il suo nuovo libro, "Il Patto-Oltre il trentennio perduto" (ed. La Nave di Teseo) con la deputata e vicepresidente del gruppo Azione-Per-Renew Europe Elena Bonetti.Teatro Bibiena, via Accademia, 47, Mantova (ore 18)Cerimonia di consegna del Premio Tällberg-SNF-Eliasson per la Leadership Globale 2023.Università di Pavia, Corso Strada Nuova, 65 (ore 18:30)L'arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiede la "Messa degli oratori" nel centenario della Fondazione diocesana.Duomo di Milano (ore 21)MONZAPosa di 33 nuove Pietre d’inciampo in 29 Comuni in provincia di Monza e Brianza in occasione della giornata della memoria in. La prima è quella in memoria di Domenico Rigamonti.P.za Trivulzio, Omate, Agrate Brianza (ore 10)(Rem)