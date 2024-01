Decreto energia: Bicchielli (Nm), attenzione a ambiente e cambiamento clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Paese c'è una crescente consapevolezza dell'importanza delle energie rinnovabili per la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico. Il decreto energia è un ulteriore tassello della strategia complessiva per contrastare l'emergenza e portare avanti la transizione ecologica. L'obiettivo resta quello di raggiungere gli impegnativi traguardi di decarbonizzazione per il 2030, portando l'eolico entro quella data a 19 gigawatt". Lo ha detto il vicepresidente del gruppo di Noi moderati alla Camera, Pino Bicchielli, in dichiarazione di voto, nell'Aula di Montecitorio, sul decreto sulla sicurezza energetica. "Ma il problema, soprattutto in quest'ultimo periodo, è l'aumento della volatilità dei prezzi delle materie prime necessarie per la realizzazione, per esempio, di un impianto eolico offshore, con rincari importanti nei prezzi di rame, acciaio e terre rare, materiali essenziali per la costruzione delle turbine eoliche - ha continuato il parlamentare -. Questo può far capire facilmente a tutti quanto sia complesso attuare una politica energetica. Rinnovando oggi la fiducia al governo per la linea intrapresa, ci impegniamo, come Noi moderati, a restare sempre accanto alle famiglie, alle imprese e ai soggetti più vulnerabili". (Rin)