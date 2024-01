Clima: Filt Cgil, limite velocità a 30 orari opportunità per trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Bologna "un precedente virtuoso per il trasporto pubblico". Ad affermarlo la Filt-Cgil nazionale sull'accordo per il potenziamento del trasporto pubblico locale, sottoscritto unitariamente dalle organizzazioni sindacali regionali il Comune di Bologna e l'azienda Tper, aggiungendo che "questa opportunità per il settore nasce nell'ambito della riorganizzazione della mobilità denominata città 30". Nell'accordo - spiega la Filt Cgil nazionale - c'è un impegno del Comune "per il Fondo nazionale del tpl, le cui risorse vengono messe in discussione a livello nazionale e per il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31 dicembre scorso e le cui trattative sono in corso". "Molto positivo - spiega infine la Federazione dei trasporti della Cgil - anche l'investimento, previsto nell'accordo, sul fattore lavoro con l'aumento delle retribuzioni degli autisti apprendisti. Migliorano le condizioni di lavoro e retributive di una categoria come quella degli autisti che registra a livello nazionale una carenza di disponibilità". (Rin)