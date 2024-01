Grecia-Regno Unito: Mitsotakis, insisteremo per restituzione marmi di Elgin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Grecia insisterà per la restituzione delle sculture del Partenone, note come marmi di Elgin, da parte del Regno Unito. Lo ha detto il primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis, citato dal quotidiano “Kathimerini”, commentando per la prima volta la questione dopo la decisione del premier britannico Rishi Sunak di annullare a novembre un incontro bilaterale programmato a Londra. “Insisteremo per la restituzione (dei marmi di Elgin) per tanti motivi. Ma uno, a mio avviso, è il più importante: solo vedendoli insieme all’ombra dell’Acropoli potremo veramente apprezzare la loro immensa importanza culturale”, ha affermato Mitsotakis. Le sculture, rimosse dal tempio del Partenone nel 1806 durante il dominio ottomano della Grecia, si trovano attualmente al British Museum. È esposta nel museo britannico circa la metà del fregio di 160 metri che adornava il Partenone, mentre circa 50 metri restanti si trovano ad Atene. Il premier greco ha assicurato che sono in corso le trattative per riportare le sculture al Museo dell’Acropoli nel cuore della capitale greca. Il governo ellenico ad oggi si è detto disposto a prestare alcune antichità della Grecia al British Museum in cambio della possibilità di esporre i marmi di Elgin ad Atene. (Gra)