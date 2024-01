Commercio: Trombetti (Pd), bene Municipio Roma I su nuovo piano, ora al lavoro per definire assetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Plauso al Consiglio del Municipio Roma I che ha approvato il Piano del commercio, con la ricognizione di tutte le postazioni in area pubblica del territorio. Lo dichiara il consigliere capitolino Pd e presidente della commissione Patrimonio Yuri Trombetti. "Lo sforzo successivo - aggiunge - sarà ora quello di predisporre le conferenze di servizio per definire le delocalizzazioni, anche in un programma di riduzione delle postazioni previste con il coinvolgimento e il confronto con i rappresentanti degli operatori. Oggi va il riconoscimento al lavoro e all'impegno della presidente del Municipio Lorenza Bonaccorsi, dell'assessore al Commercio Jacopo Scatà, del presidente della commissione Commercio Sergio Grazioli e di tutti i consiglieri di maggioranza, perché il lavoro di squadra ha portato a un grande risultato. Ora al lavoro tutti insieme per delineare il nuovo assetto del commercio su area pubblica del territorio", conclude l'esponente del Pd. (Com)